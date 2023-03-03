Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında Kırşehir Valiliği koordinesinde afet bölgelerine yardımlar sürdürülüyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında Kırşehir Valiliği koordinesinde afet bölgelerine yardımlar sürdürülüyor.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara’nın Hatay’ın İskenderun ilçesine görevlendirilmesinin ardından organize olunan ve afet bölgelerine gönderilen yardımlarda kamu kurumlarının yanı sıra vatandaşta destek oluyor.

Kırşehir’den afet bölgesine bin 145 personel, 340 tır yardım kolisi, 86 iş makinesi, 8 tır hayvan maması, 2 tır odun ve 13 ton et gönderildi. Kırşehir’de afet bölgelerine giden destekler Kırşehir Valiliği tarafından koordine edilirken, diğer kurumlarda yardım çalışmalarını destekledi.

Vali Mete Buhara ise sosyal medya paylaşımında Ahiliğin temel değerlerinden ilham alınarak depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden itibaren hiç durmadan ve yorulmadan aynı enerji ile depremzedelerin yanında olduklarını söyledi.