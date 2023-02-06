Dün gece saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen deprem sonrası Kırşehir’den AFAD ve UMKE ekipleri bölgede yapılan çalışmalara destek vermek için harekete geçti.

Dün gece saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen deprem sonrası Kırşehir’den AFAD ve UMKE ekipleri bölgede yapılan çalışmalara destek vermek için harekete geçti.

Sabaha karşı başlatılan hazırlık çalışmaları sonrası tam teçhizatlı ekip Kırşehir AFAD önünden yola çıktı. Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ise Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde zarar gören vatandaşlara şifa diledi. Vali Mete Buhara, "7.4. büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve depremden etkilenen illerimize geçmiş olsun diliyorum. AFAD ekiplerimiz daima hazır bekletilmektedir" dedi.