Kırşehir’de yoğun sis nedeniyle biri servis minibüsü olmak üzere 3 aracın karıştığı trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Savcılı yolu üzerinde aşırı sis nedeniyle domates serasına giden ve hatalı sollama yapan 40 ABF 071 plakalı servis aracı ile 19 TR 705 plakalı ve 38 NP 337 plakalı araç çarpışması sonrası meydana gelmişti. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde kaza sonrası tedavi altına alınan H.A.M.’nin yaşam mücadelesini kaybetmesiyle kazada ölü sayısı 4’e yükseldi. Durumu ağır olan 5 kişinin tedavisi ise sürüyor.