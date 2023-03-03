Kırşehir’de öldürülüp gömülen karı koca cinayetinde karar davası görüldü. Önceki duruşmalarda cinayetleri işlediğini kabul eden kadının eskiden birlikte yaşadığı amcaoğluyla, 3 kardeşi ve babası hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

Kırşehir’de öldürülüp gömülen karı koca cinayetinde karar davası görüldü. Önceki duruşmalarda cinayetleri işlediğini kabul eden kadının eskiden birlikte yaşadığı amcaoğluyla, 3 kardeşi ve babası hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Osman Çelik’ten (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Çelik’in en son Kaman ilçesine bağlı Bayramözü köyünde olduğunu tespit etmişti. Köyde geniş çapta arama yapan ekipler, Osman Çelik ve yeni evlendiği karısı Vildan Çelik’i (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak bulmuş, olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişi tutuklanmıştı.

29 Ocak günü ise tutuklu sanıklardan M.S., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 26 Temmuz günü ise Vildan Çelik’in annesi K.İ, ablası H.S. ve B.İ. suçun mahiyetinin değişme ihtimali ve tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülen davaya 5 tutuklu şahısla birlikte tutuksuz yargılanan 4 şahıs Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile davaya katıldı. Duruşmada savunmasını yapan baba Vildan Çelik’in babası V.İ., cezayı hak ettiyse idam edilmesine de razı olduğunu, suçlamaları kabul etmediğini ve hakkındaki suçlamaların yalan olduğundan kaynaklı beraatini talep ettiğini söyledi. Vildan’ın imam nikahlı eşi ve amcaoğlu olan R.İ. ise Vildan ile 6 senelik imam nikahlı evli olduklarını, 6 senede her şeyini ona verdiğini, olay günü ise evde cinnet getirmesinden kaynaklı evdeki herkesi de öldürmediğine şükrettiğini söyledi.

Savunmalar sonrasında açıklanan kararda Vildan’la imam nikahlı eşi olan, ve öncesinden kesinleşmiş 46 yıl hapis cezası bulunan R.İ.’ye "Töre sakiyle öldürme" ve "Kişiye yönelik eziyet çektirerek töre sakiyle öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası ile "Cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 10 yıl 6 ay, Vildan’ın kardeşleri R.İ. ve R.İ’ye "Kardeşe yönelik töre saikiyle öldürme" ve "Kişiye yönelik eziyet çektirerek töre sakiyle öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası ile "Cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 10 yıl 6 ay, diğer kardeşi R.İ.’ye "Kardeşe yönelik töre sakiyle öldürme" ve "Kişiye yönelik eziyet çektirerek töre saikiyle öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası, Vildan’ın babası V.İ.’ye "Töre saikiyle kızını öldürme" ve "Damada yönelik eziyet" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmiş olup takdir indirimi ise kullanılmazken Vildan’ın tutuksuz yargılanan eniştesi M.S. "Suç delillerini yok etme ve gizleme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Vildan’ın annesi K.İ. ve kuzeni B.İ’nin ise beraatlerine karar verildi.