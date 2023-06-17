Türkiye genelinde 3.5 milyon kişinin girdiği Yükseköğretim Kurumu Sınavı’nın (YKS) ilk oturum heyecanını Kırşehirli öğrenciler okul binalarında veliler ise bina dışında yaşıyor.

YKS nedeniyle şehir merkezi ve okulların bulunduğu alanlarda sabah erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu yaşandı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ise yoğunluğun asgari düzeye indirilmesi için çalışma başlattı. Polis, okullar çevresinde çalışma yürüten ve gürültü çıkaran kişilere karşı uyarılarda bulundu. Öğrenciler sınav salonlarına kimlik kontrolleri sonrasında detaylı yapılan üst aramasıyla alındı. Öğrencilerin sınav heyecanlarını ise onlarla birlikte aileleri de yaşadı. Bazı aileler gölge alanları tercih ederken bazı aileler de okul çevrelerinde oturup Kur’an’ı Kerim okudu.