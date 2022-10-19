KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de sosyal konut projesinin sanal gözlüklü tanıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de sosyal konut projesinin sanal gözlüklü tanıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim İlk İş Yerim"e şu ana kadar ülke genelinde yaklaşık 7.5 milyon başvuru yapıldı. 4 bin 333 kişinin başvuru yaptığı Kırşehir’e ise bin 139 sosyal konut, 5 bin merkez ve 7 bin 500 ilçeler olmak üzere toplamda 12 bin 500 konut arsası verilecek. Kampanyaya ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı Kırşehir’e geldi.

Başlatılan proje ve konut sayılarıyla ilgili bilgi veren TOKİ Başkanlığı Uzmanı Hüseyin Çelik, başvurulardan memnun olduklarını, sanal tırla da vatandaşın merakını giderdiklerini belirtti. Çelik, "Kırşehir’e bin 189 adet konut yapmaya karar verdik. 4 bin 333 kişi başvuruda bulundu. Ayrıca 12 bin 500 adette arsa ayrıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan Kırşehir’imize hayırlı uğurlu olsun. Toplu Konut İdaresi olarak gerçekleştirilen başvurulardan oldukça memnunuz. Konutlar için başvuru şartlarında 18 yaşını doldurmuş olması yetiyor. 500 TL başvuru bedelimiz var bankaya ödenmesi gereken. E-Devlet üzerinden de başvurular yapılabiliyor. İkamet şartımız var aynı zamanda. Ya Kırşehir il nüfusuna kayıtlı olacak ya da 1 yıl Kırşehir’de ikamet etmiş olacak. Çünkü o ilde bulunanlar bu projeden faydalansın istiyoruz. 6 kategoride bir başvuru topluyoruz. Cumhurbaşkanımız gençlere de bir alan açtı" diye konuştu.

Başvuruda alınan ödemenin iadesiyle ilgili de Çelik, “Konut başvurularında bankalar aracılığıyla ödenen 500 TL başvuru bedelleri eğer kişiye konut çıkmazsa, projeden faydalanmaz ise 3 iş günü içerisinde geri hesaplarına iade edilecek” dedi.