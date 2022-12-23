Kırşehir’de, Sosyal Konut Projesi çerçevesinde düzenlenen kura çekiminde heyecanlı anlar yaşadı.

Kırşehir’de, Sosyal Konut Projesi çerçevesinde düzenlenen kura çekiminde heyecanlı anlar yaşadı.

Aşıkpaşa Spor Salonu’nda düzenlenen kura çekimini bazı vatandaşlar canlı yayınla çocuklarına izletirken, emekliler ve ilk kez ev sahibi olacak gençler, heyecan içerisinde isimlerinin okunmasını bekledi. Program açılışında konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, nasibi olanların kuradan çıkacaklarını ve hak sahibi olma yolunda hak edişlerini almış olacaklarını söyledi. Kırşehir merkez sosyal konut projesine, 14 şehit ailesi, 279 engelli, 708 emekli, bin 947 genç olmak üzere bin 877 kişi başvuruda bulundu. İlk kez kura heyecanı yaşayan vatandaşlar; TOKİ kurasının heyecanını yaşadıklarını söyleyerek, devlet yöneticilerine teşekkür etti.

Kura heyecanını vatandaşla paylaşan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise mutlu olduklarını ve binlerce insanın heyecan ve mutluluklarını onlarla paylaşmanın heyecanı içinde olduğunu belirtti.