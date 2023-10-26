Kırşehir’in sonbahar güzelliği, ağaçların yapraklarında kendini gösterdi. Tek fotoğraf karesinde ortaya çıkan 3 farklı renk izleyenleri mest etti.

Sonbaharın güzelliğini anlatan fotoğraf karesinde, Kırşehir’in doğal güzelliği bir kez daha gözler önüne serildi. Turuncu, sarı ve yeşil tonları, sonbaharın doğal renk paletini yansıttı. Yaprakların dökülmesi, ağaçların kışa hazırlanması gibi doğanın döngüsü, sonbaharın en belirgin özelliklerinden birisini Bahçelievler Mahallesi’nde bir çocuk parkında ortaya koydu. Park alanında konuşan bir vatandaş ise sonbahar renklerinin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Kırşehir’in güzellikleri, sadece sonbaharda değil, yılın hemen her döneminde özellikle tarihi yapıları ve Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesiyle de ortaya çıkıyor.