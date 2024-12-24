Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kırşehir için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Son değerlendirmelere göre yapılan uyarıda çığ, ulaşımda aksama ve çatı uçmasına karşı dikkatli olunması istenildi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tahmin ve uyarı merkezinden yapılan yazılı açıklama ise şöyle; "Kırşehir çevrelerinde rüzgarın güney ve güney doğulu yönlerden kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Oluşması muhtemel riskler; çatı uçması, ulaşımda aksamalar, çığ düşmesi, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelerine karşı tedbirli olunmalı."