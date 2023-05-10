Kırşehir’de, 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek seçimler öncesi seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri Valilikte yapılan toplantıda değerlendirildi. Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında yapılan toplantıya kaymakamlar, kolluk amirleri ve ilgili kurum yetkilileri katıldı. İl Genelinde 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin alınan genel tedbirler değerlendirildi.