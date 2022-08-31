Kırşehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte alkol ürettiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Kırşehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte alkol ürettiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada 3 kişinin sahte alkol üreterek piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, düzenlendikleri eş zamanlı operasyonla R.C., S.C. ve B.A.’yı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, sahte alkol yapımında kullanılan 5 litre etil alkol ile 24.5 litre çeşitli alkol ve 500 mililitre alkol yapımında kullanılan alkol aroması ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.