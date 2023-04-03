Kırşehir’de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara ’iletişim yoluyla’ dolandırıcılık bilgilendirmesi yaptı.

Ramazan ayı dolayısıyla camilerde yapılan bilgilendirmede Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri art niyetli kişilere karşı bilgilendirme faaliyeti yaparak dolandırıcılık karşısında önleyici broşürler dağıttı. Namaz vakitleri öncesinde yapılan bilgilendirme faaliyetinde dolandırıcılığın genel tanımı ve çeşitli hilelerle dolandırıcıların vatandaşların nasıl kandırdığı ve menfaat sağladığı cemaate anlatıldı. Dolandırıcıların Ramazan ayını fırsat bilerek iyi niyet duygularını istismar ettiği anlatılırken; kişilere kendilerini savcı, polis, jandarma ya da herhangi bir kamu görevlisi olarak tanıtarak tehdit ve panik hali oluşturmaya çalıştıkları özellikle belirtildi. Herhangi bir dolandırıcılık faaliyetine maruz kalan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak en yakın emniyet birimine gitmesinin önemine dikkat çeken ekipler, ne şartta olursa olsun dolandırıcılar tarafından istenen EFT taleplerinin gerçekleştirilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Yapılan bilgilendirme faaliyetinin ardından özellikle Cacabey meydanında polisler tarafından KADES (Kadın Acil Destek Programı) hakkında da bilgilendirme yapılarak kadınlara broşür dağıtıldı.