Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara yarın okullara bir günlük ara verildiğini duyurdu.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara yarın okullara bir günlük ara verildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Vali Mete Buhara, "Sevgili öğrenciler okulunuza kavuşmak için bir gün daha bekleyeceksiniz. Meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir günlük ara verilmiştir." dedi.

Öte yandan yarın kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.