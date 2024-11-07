Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli içerisinde düzenlenen "Öğretim Liderliği Semineri Kursu" 30 Ağustos Zafer İlkokulu’nda başladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, kursiyer olan eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi ve kursiyer olan okul müdürleriyle alışverişinde görüş alışverişinde bulundu. Eğitim görevlisi Dr. Musa Sargın tarafından verilen seminer, il çapında tüm okul ve kurum müdürlerine yönelik olarak altı grup halinde yürütülüyor. Seminerin amacı, müdürlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini uygulama sürecinde daha etkili, genel ve rehberlik edici bir rol üstlenmelerini sağlamayı hedefliyor. Seminer sonunda müdürlerin, öğretim konusunda yetkinleşerek eğitimin daha aktif olması hedefleniyor.