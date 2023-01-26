Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda ’Kooperatifçilik Eğitimi’ programı düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda ’Kooperatifçilik Eğitimi’ programı düzenlendi.

Programa Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, kooperatif ortakları ve programında esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları temsilcileri katıldı. Genel Müdür Necmettin Erkan düzenlenen ’Kooperatifçilik Eğitimi’ programında esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları temsilcileri ve kooperatif ortaklarına hitap etti. Erkan konuşmasına; “Kooperatifçiliğin gelişmesi, birlikte iş yapabilme kültürünün gelişmesine bağlıdır. Bizim kültürümüzde ‘Paylaşmayı bilmiyorsan ortak olmayacaksın’ diye bir söz vardır. Kooperatifçiliğin bana göre en güzel tanımı budur; Paylaşmayı bilen insanların ortaklığı. Günümüzde 25 farklı ülkede faaliyet gösteren en iyi 300 kooperatifin ciro toplamı 2,5 trilyon doları aşmaktadır” dedi. Ticaret Bakanlığınca, kooperatifçilik konusunda girişimci adaylarına danışmanlık hizmeti verilmesinin yanı sıra kooperatifçilik eğitimleri de verildiğini belirten Erkan; "Ülkemizde kooperatifleşmenin yaygınlaşmasına her türlü destek sağlandığını ve bu durumda; ilk kez 2020 yılında uygulamaya koyduğumuz ve yoğun ilgi gören Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kadın kooperatiflerine önemli finansman desteği sağlanmıştır. KOOP-DES ile; 2020 yılında 41 ilimizden 139 kooperatife 18,9 milyon TL, 2021 yılında 59 ilimizden 145 kooperatife 19 milyon TL, 2022 yılında ise 64 ilimizden 190 kooperatife 27 milyon TL olmak üzere toplam 65 milyon TL tutarında hibe ödemesi yapılmıştır. 2023 yılı içerisinde de hibe desteklerimizi imkanlarımız ölçüsünde genişleterek sürdürmeyi planlamaktayız" ifadelerini kullandı