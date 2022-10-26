Kırşehir’de tartıştığı kiracısını tabancayla vuran emekli polis memuru tutuklandı.

Kırşehir’de tartıştığı kiracısını tabancayla vuran emekli polis memuru tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Kırşehir Devlet Hastanesi otoparkında meydana gelen olayda, iddiaya göre, emekli polis memuru S.K. (52) ile kiracısı Hüseyin Ç. tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle S.K., yanında bulunan tabanca ile Hüseyin Ç.’ye ateş etti. Yaralanan Hüseyin Ç. hastanede tedavi altına alınırken, olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.K.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.