Kırşehir’de hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırşehir Özbağ Beldesi girişinde meydana geldi. Ankara’dan Kırşehir’e gelen H.D (60) yönetimindeki SL 818 TP Avusturya plakalı otomobil, Özbağ Beldesi’nde tali yoldan çıkan N.U (48) yönetimindeki 06 CZL 198 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücü H.D ile yanında bulunan eşi K.D (60) ağır yaralandı. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.