Kırşehir’de sabah saatlerinde başlayan ve şehri etkisi alan kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personel idari izinli sayıldı.

Kırşehir’de sabah saatlerinde başlayan ve şehri etkisi alan kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personel idari izinli sayıldı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 31 Ocak 1 Şubat tarihlerinde hamile ve engelli personelin izinli olacağı belirtildi. Valilikçe yapılan açıklama ise şöyle;

"Yoğun kar yağışı nedeniyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi uyarınca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 31 Ocak ve 1 Şubat 2023 tarihlerinde iki gün süreyle idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür."