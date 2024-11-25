Kırşehir’de etkili olan kar yağışı, tarihi mekanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kent merkezinde bulunan Cacabey Medresesi, Ahi Evran Külliyesi ve Kalehöyük üzerinde yer alan Aleaddin Camii, beyaz örtüyle ziyaretçilerini de büyülüyor. Kar yağışının ardından tarihi dokularıyla öne çıkan alanlar, halkın da ilgisini çekiyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin ardından tarihi alanları gezen Yaşar Tok adlı vatandaş, kar yağışının görsel güzellik oluşturduğunu fakat beklenen yağışın henüz olmadığını söyledi.

Ahiliğin merkezi olan Kırşehir’de Kervansaray Dağları üzerinden yansıyan beyaz örtü, Ahi Evran Külliyesi’ne de farklılık kattı. Kırşehir’de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini tipiye bıraktı.