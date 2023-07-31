Kırşehir’de şüpheli kamyondan 7 bin 433 kaçak ürün ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak ürünlerin getirilip satışa sunanlara karşı çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde harekete geçen ekipler, Ortaköy Kavşağıda şüpheli bir kamyon durdurdu. Kamyonda yapılan aramada 7 bin 433 kaçak ürün geçirildi. Elektronik malzemelerin de içinde yer aldığı 7 bin 433 gümrük kaçağı ürünlere el konulurken kamyon sürücüsü Ş.E gözaltına alındı.