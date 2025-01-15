Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliği çerçevesinde Homurlu Köyü İlköğretim Okulu’nda öğrencilere eğitim verdi.

Etkinlikte, trafik jandarması tarafından okulda bir ’trafik köşesi panosu’ oluşturuldu. Öğrencilere; trafik logolu şapka, dergi, jandarma bilgilendirme broşürü ve boyama kitabı hediye edildi. Eğitim çerçevesinde öğrencilere bisiklet kullandırılırken, trafikte dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı. Öğrencilere yaya geçidi, üst geçit, alt geçit ve emniyet kemeri kullanımının önemi aktarıldı.

Eğitimlerin jandarma sorumluluk alanı içerisindeki köylerde devam edeceği öğrenildi.