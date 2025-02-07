Kırşehir’de etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Cuma günü öğleden sonra il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Eğitim öğretime ara verilen kurumlar arasında yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur’an kursları ve özel eğitim kursları da bulunuyor. Alınan karara göre, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personel de öğleden sonra idari izinli sayılacak.