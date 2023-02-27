Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından Kırşehir’in Çiçekdağ ilçesinde düzenlenen operasyonda; DEAŞ Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen A.İ. yakalanarak gözaltına alındı Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital dokümanlara el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.İ.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.