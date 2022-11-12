Kırşehir’de 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57’de "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı.

Kırşehir’de 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57’de "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara’nın da katıldığı İl Halk Kütüphanesinde ki tatbikatta, ülke genelinde olduğu gibi deprem anında yapılması gerekenler, gözden geçirildi. Vali Mete Buhara, AFAD anlarına daima toplumun hazır olması gerektiğini söyledi. Depreme karşı yapılması gerekenlerin öğrenilmesi gerektiğini anlatan Vali Mete Buhara, "Ülkemiz deprem kuşağı üzerinde bu nedenle toplumumuzda depreme karşı nasıl hareket etmemiz gerektiğini içselleştirmemiz ve öğrenmemiz gerekiyor" dedi.

Afetlere karşı dirençli toplum oluşturma vizyonu ile Türkiye’de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri bir araya getirmek, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, afetlere karşı müdahale etme becerilerini test etme ve kabiliyet geliştirmek, toplumda farkındalık oluşturmak gibi amaçlarla 1999 yılında meydana gelen ve 845 kişinin hayatını kaybettiği, 4.948 kişinin de yaralandığı Düzce Depremi’nin yıl dönümünde AFAD bilgilendirme tatbikatı yapıldı.