Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kırşehir-Aksaray Otoyolu’nda Cayrokopter ile havadan trafik denetimi yapıldı.

Trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralanma ve maddi hasarlı kazaları en aza indirmek amacıyla yapılan denetimlerde 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi kapsamında hava araçlarının etkin kullanımını hedefleniyor. Yapılan denetimde özellikle ağır tonajlı araçlar ve şehirlerarası yollarda şerit üzerinde duraklama yapan, park eden, şerit değiştirme kurallarına uymayan, emniyet kemeri takmayan ya da seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülerin tespitine odaklanıldı.

Algılanan Yakalanma Hissini sürekli hale getirmeyi amaçlayan denetimler ile hem sürücülerin trafik kurallarına uyma oranını artırmayı hem de trafik güvenliğini sağlamak için caydırıcı bir etki oluşturmayı hedefleniyor.