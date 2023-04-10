Kırşehir’i sabah saatlerinde etkisi altına alan yağış sonrası oluşan hortumda bir caminin minaresi yıkıldı.

Mucur ilçesi Budak köyünde akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan hortum, Budak köy camisinin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Budak köyü muhtarı Mustafa Mürsel Yıldırım, yağış sonrası şiddetli bir hortum oluştuğunu söyleyerek, "Yağış sonrası çok hızlı gerçekleşti. Hiç kimse ne olduğunu anlamadı. Caminin bir bölümünde hortum yıkıma neden oldu. AFAD, Çevre Şehircilik yetkilileri ve kaymakamlık bilgilendirildi. Köyde can kaybı olmadı fakat bazı yapılarda döküntüler meydana geldi" dedi.

Hayırsever vatandaşlar ve köylünün desteğiyle 1950’li yıllarda yaptırılan caminin minaresi ve üst örtü kısmında hasar meydana geldi.