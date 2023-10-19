Kırşehir’de boş arazide yayılan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşların ihbarıyla araştırma yapan ekipler, bebek cesediyle karşılaştı. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, yaklaşık 120 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu 2 şüpheliyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çevrede bulunan vatandaşlar, bölgede artan kötü koku nedeniyle yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri; boş arazide bebek cesediyle karşılaştı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Yaklaşık 120 saat kamera takibi yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Otopsi işlemleri tamamlanan talihsiz bebeğin cenazesi ise Bağbaşı Mahallesi’nde yer alan kimsesizler mezarlığına defnedildi.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.