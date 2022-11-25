Kırşehir’de, TEM ekipleri tarafından başlatılan DEAŞ Terör Örgütü operasyonu İstanbul’da son buldu. DEAŞ’ın sözde savaşçısı olan 2 kişi yakalandı.

Kırşehir’de, TEM ekipleri tarafından başlatılan DEAŞ Terör Örgütü operasyonu İstanbul’da son buldu. DEAŞ’ın sözde savaşçısı olan 2 kişi yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; geçmiş dönemlerde Irak’ta DEAŞ Terör Örgütü adına faaliyet gösteren 2 kişinin İstanbul’da yurt dışına kaçmak üzere olduğu bilgisi alındı. İstanbul’da operasyon düzenleyen Kırşehir TEM ekipleri yabancı uyruklu 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Kırşehir İl Göç İdaresine kayıtlı olan W.A. ve Z.A.,’nın Irak’ta terör örgütü DEAŞ adına sözde savaşçı oldukları bilgisine ulaşıldı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelilerin İstanbul üzerinden yurt dışına çıkmak istedikleri öğrenildi.