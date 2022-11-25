Kırşehir’de, TEM ekipleri tarafından başlatılan DEAŞ Terör Örgütü operasyonu İstanbul’da son buldu. DEAŞ’ın sözde savaşçısı olan 2 kişi yakalandı.

Kırşehir’de, TEM ekipleri tarafından başlatılan DEAŞ Terör Örgütü operasyonu İstanbul’da son buldu. DEAŞ’ın sözde savaşçısı olan 2 kişi yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; geçmiş dönemlerde Irak’ta DEAŞ Terör Örgütü adına faaliyet gösteren 2 kişinin İstanbul’da yurt dışına kaçmak üzere olduğu bilgisi alındı. İstanbul’da operasyon düzenleyen Kırşehir TEM ekipleri yabancı uyruklu 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Kırşehir İl Göç İdaresine kayıtlı olan W.A. ve Z.A.,’nın Irak’ta terör örgütü DEAŞ adına sözde savaşçı oldukları bilgisine ulaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelilerin İstanbul üzerinden yurt dışına çıkmak istedikleri öğrenildi.