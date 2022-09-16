Kırşehir’de, 35.’si kutlanan Ahilik Haftası kutlamalarında il ahisine şed kuşatılarak ödülü verildi.

Kırşehir’de, 35.’si kutlanan Ahilik Haftası kutlamalarında il ahisine şed kuşatılarak ödülü verildi.

Vali Hüdayar Mete Buhara, 35. Ahilik Haftası kutlamalarında ilin Ahisi seçilen halı, yastık ve minder ustası Mehmet Gürsel Büyüksaraçoğlu’na şed kuşatarak ödülünü verdi. Uzun Çarşıda Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın yaptığı dua ile başlayan programda, İlin Ahisi seçilen Mehmet Gürsel Büyüksaraçoğlu’na Vali Mete Buhara, ilin kalfası seçilen oto motor tamircisi Batuhan Bektaş’a İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, İlin Çırağı seçilen bobinajcı Samet Çakır’a ise Kırşehir ESOB Başkanı Bahamettin Öztürk Şed kuşatarak ödülünü verdi. Törende konuşan Vali Mete Buhara, “Ahilik geleneklerini yaşatmak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen 35. Ahilik Haftası Etkinlikleri içerisinde ödüle layık görülen usta, kalfa ve çırağı tebrik ediyorum. Meslek hayatlarında başarılar dilerim "dedi.

Ödül töreninin ardından Vali Mete Buhara ve beraberindeki heyet, Uzun Çarşı esnafını gezerek esnaflara hayırlı işler diledi.