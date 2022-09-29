Kırşehir’de kimliği belirsiz kişiler, 756 yıllık Fatma Hatun Kümbeti’ne yazılar yazıp sokak girişlerinde sprey boya ve kabartma resimlerle siyasi propaganda yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırşehir’de kimliği belirsiz kişiler, 756 yıllık Fatma Hatun Kümbeti’ne yazılar yazıp sokak girişlerinde sprey boya ve kabartma resimlerle siyasi propaganda yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Medrese Mahallesi’nde meydana gelen olayda 4 kişi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kabartma resimleri ile siyasi propaganda yazıları yazarken güvenlik kameralarına takıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda, sabaha karşı 4 kişi Medrese Mahallesi’ne gelerek duvarlara siyasi içerikli yazılar yazarak, duvarları boyadı. Kişilerin tanınmamak için montlarının kapüşonlarıyla kafalarını kapatması da güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan, Yenice Mahallesi’nde de Kümbet Altı Mezarlığı içerisinde yer alan 756 yıllık Fatma Hatun Kümbeti aşk içerikli yazılar yazılarak tahrip edildi. Belediye sorumluluk alanında bulunan kümbetteki yazıların kimler tarafından yazıldığı bilinmiyor. Mahalle sakinleri Recep Kadir Turpçu ile Rüstem Tosun, kümbet ve türbeler üzerine aşk yazıları yazıldığını ve bu durumu yakıştıramadıklarını söyledi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.