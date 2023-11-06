Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütünde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın’da selin yaraları sarılmaya çalışılıyor Aydın’da selin yaraları sarılmaya çalışılıyor

İşlemleri tamamlanan A.H., A.A. ve A.E. şahıs sınır dışı edilirken, A.S.A. ve S.A. ise çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.