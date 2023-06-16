Kırşehir’de 46 bin 108 öğrenci karnelerini alarak, tatile girdi.

2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Kırşehir’de 46 bin 108 öğrenci karnelerini aldı. Namık Kemal İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini veren İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, "Çok çalıştınız, yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Tatil sürecini en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyor; hepinizi azminiz, gayretiniz ve başarılarınızdan dolayı kutluyorum. Tatil süresince dinlenebileceğiniz, eğlenebileceğiniz, bol bol kitap okuyabileceğiniz, öğrenmeye devam edeceğiniz güzel bir yaz tatili diliyor; hepinizi çok sevdiğimizi bilmenizi istiyorum" dedi.