Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Ahilik okuyup, Ahilik yemini ile mezun oluyorlar

Ahilik okuyup, Ahilik yemini ile mezun oluyorlar

Kırşehir Kalehöyük üzerinden 3 pare top atışı sonrası cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları için Cacabey Meydanında bulunan Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Çelenk Sunma Törenine Vali Hüdayar Mete Buhara’nın yanı sıra CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Baro Başkanı Av. Onur Çanta, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, il protokolü, siyasi partilerin il temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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