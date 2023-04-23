Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 103. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kırşehir’de coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan’ın Cacabey Meydanındaki Atatürk heykeline çelenk sunmasıyla başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Valilik, Belediye Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamları sembolik olarak öğrenciler tarafından temsil edildi. Yüceer İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hilal Akkuş, valilik makamını Vali Vekili Zikri Şahin’den devraldı. Temsili Vali Hilal Akkuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ülkemiz ve dünya çocuklarına barış ve huzur getirmesini temenni etti. Vali Vekili Zikri Şahin ise konuşmasında; “Bu önemli günde coşkumuzu ve sevincimizi tüm dünya çocuklarıyla paylaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Kutlama programı; öğrenciler tarafından sunulan jimnastik gösterisi ve 23 Nisan temalı resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.