TFF 3. Lig 1. Grup’un 13. haftasında deplasmanda Kırşehir FSK’yı 3-0 yenen 23 Elazığ FK’yı tribünde 3 Elazığlı taraftarlar yalnız bırakmadı.

23 Elazığ FK, TFF 3. Lig 1. Grup’un 13. Haftası’nda deplasmanda karşılaştığı Kırşehir FSK’yı 3-0 yenerek alt sıralarda nefes aldı. Karşılaşmada Elazığ ekibine galibiyeti getiren goller 20. dakikada Güney Sağır, 52. dakikada Sezer Kahraman ve 73. dakikada Güray Fırat’tan geldi. Soğuk havaya rağmen Kırşehir Ahi Stadı’nda oynanan maçta 23 Elazığ FK’yı yalnız bırakmayan 3 taraftar maç sonu teknik heyet ve futbolcularla galibiyet coşkusuna ortak oldu.

Puanını 13’e çıkaran 23 Elazığ FK, 14. haftada Kemerkent Bulvarspor ile evinde karşılaşacak.