Kırşehir’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Galericiler Sitesi Kavşağı’nda meydana gelen kazada; R.D. yönetimindeki 40 DZ 975 plakalı otomobil ile H.C. idaresindeki 40 DY 753 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 40 DZ 975 plakalı araç yan yatarken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.