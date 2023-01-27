Kırşehir’de 25 yılda biriktirdiği eski plaklar ve magazin dergilerini Zanaatkarlar Çarşısında satışa sunan girişimci; Neşet Ertaş plaklarının 2022 yılında satış rekoru kırdığını, insanların 2023 yılının ilk ayında da eski dergi ve plaklara ilgi gösterdiğini söyledi.

Kırşehir’de 25 yılda biriktirdiği eski plaklar ve magazin dergilerini Zanaatkarlar Çarşısında satışa sunan girişimci; Neşet Ertaş plaklarının 2022 yılında satış rekoru kırdığını, insanların 2023 yılının ilk ayında da eski dergi ve plaklara ilgi gösterdiğini söyledi.

Cumhuriyet tarihini ilk külliye projesi olan Ahi Külliyesi yanında açılan Zanaatkarlar Çarşısında eski eşya ve gramofon satışı yapan Ömer Yeşil, Barış Manço, Zeki Müren, Müslüm Gürses gibi sanatçıların dinletileriyle de çarşıda nostalji yaşatıyor. 2022 yılında merhum bozlak sanatçısı Neşet Ertaş’ın plak, kaset ve posterlerinin satışında patlama yaşandığını söyleyen işletmeci Ömer Yeşil, "200’den fazla 45’lik ve 33’lük plaklar, resimler, dergiler, afişler ve eski eşya satışları yapıyorum. 2022 yılında Neşet Ertaş plakları satışı çok iyi derecedeydi. 2023 yılında ise insanlar eski dergi ve lobi kartlarına merak saldılar" dedi. 25 yıllık birikimini Kırşehir’de ziyaret ve satışa açtığı alanda değerlendiren Yeşil, "25 yılda Türkiye’nin bir çok bölgesine giderek eski serleri topladım. İnsanlar, bize ulaşarak eski eserleri gönderirken bu aralar tercihlerini eski eşyalarda ve özellikle şark odası döşemek için kullanıyor. Biz onlara onlar da bizlere destek sunuyor. İş yerimin en nadide eseri ise 70’li yıllardan kalma bir gramofon. Değerini ciddi manada bilecek birisine de maddi boyutuna bakmadan destek olabilirim. Amacımız geçmiş ile gelecek arasında köprü kurarak kültürel devamlılığımızı sağlayabilmek. Özellikle 70 ve 80’li yılların dergileri insanların ilgisini çok çekiyor" diye konuştu.

İnsanlar tarihe yolculuk yapıyor

Zanaatkarlar Çarşısında yer alan gramofon kafeye sadece plak dinlemek için dahi insanlar gidiyor. Kafede eski ses sanatçıların eserleri merak uyandırırken Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali gibi Kırşehirli sanatçıların yanı sıra Emel Sayın, Ajda Pekkan, Erkin Koray, Erol Evgin ve Barış Manço gibi sanatçıların plakları da mevcut.