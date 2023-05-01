Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Yazılı yapılan açıklamada Vali Mete Buhara, "Üretim ve hizmet sektöründe büyük bir özveriyle çalışan, ülkemizin kalkınmasına ve refah seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunan, üreten Türkiye’nin teminatı emeğin ve alın terinin simgesi emekçilerimizin her daim yanındayız" ifadelerini kullandı. Emek ve alın terinin önemine dikkat çeken Vali Buhara; "Emekleri ve alın teri ile ülkemizin gelişmesine omuz veren tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor; sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir çalışma hayatı diliyorum" mesajında bulundu.