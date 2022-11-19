Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde mevcut başkan Mustafa Yılmaz, yeniden ekibi ile birlikte TSO yönetimini aldı.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde mevcut başkan Mustafa Yılmaz, yeniden ekibi ile birlikte TSO yönetimini aldı.

Sağduyunun hâkim olduğu seçimlerde seçmenler sandık başına gitti. Bin 110 kişinin oy kullandığı seçimlerde mavi pusula ile delege karşısına çıkan Mustafa Yılmaz, 12 meslek gurubundan 21 meclis üyesi çıkarak seçimi aldı. Sarı pusula ile çıkan Ahmet Sarı ise 7 meclis üyesi kazanarak seçimi kaybetti. Seçim sonuçlarının açıklamamasının ardından konuşan Mustafa Yılmaz, "Gücünü üyelerinden alan bir oda olarak, üyelerimizden aldığımız güç ve irade sayesinde, üyelerimizi ve Kırşehir’imizi layıkıyla temsil etmeye ve geleceğin Kırşehir’ini ortak akılla inşa etmeye devam edeceğimizi ve tazelenen ekibimizle birlikte her adımımızı Kırşehir için atacağımızı özellikle belirtmek isterim" dedi.

Yılmaz, "Seçim süreci ve sonunda; öncelikle oy kullanan tüm değerli Kırşehir TSO üyelerine, şahsıma güvenerek benimle beraber yola çıkan arkadaşlarıma, bizlere güven vererek yanımızda olduklarını hissettiren tüm dostlarımıza, bu süreçte yoğun çalışan oda personelimize, üyelerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde oy kullanması için emeği geçen İl Seçim Kuruluna, İl Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür ederim" diye konuştu.

Yapılan seçimlere 343 kişi katılım sağlamadı.