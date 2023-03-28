Kırşehir Spor Kulübü eski yöneticisi Berat Bıçakçı’ya 9 yıl sonra sigorta borcu çıktı.

Kırşehir Spor’da 2004-2005 yıllarında yöneticilik yapan Berat Bıçakçı’ya 108 bin liralık vergi borcunun ardından şimdi de sigorta borcu çıktı. SGK Kırşehir İl Müdürlüğüne giden Bıçakçı, 108 bin liralık vergi borcundan 9 yıl sonra gelen sigorta borcu karşısında şaşkın olduğunu söyledi. Bıçakçı, borcu yapılandırmak için gittiği SGK’da çıkan borç tutarının 16 bin lira olması karşısında şaşkın olduğunu belirtti.

Berat Bıçakçı öncülüğünde o dönemki adıyla Yeni Kırşehirspor eski yöneticileri Ahi Stadyumu’na giderek santra çizgisi üzerinde dua edip borçlarının aflarını isterken, 1 günlük 125 mağdur adına 2014 yılında oturma eylemi yapmıştı.