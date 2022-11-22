Kırşehir’de Şehit ve Gazi Dernekleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ’Pençe Kılıç’ hava harekatına destek verdi.

Kırşehir’de Şehit ve Gazi Dernekleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ’Pençe Kılıç’ hava harekatına destek verdi.

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Yetimleri ve Gazileri, Muharip Gaziler Derneği ve Şehit Aileleri Federasyonu yaptıkları ortak basın açıklamasıyla terörü ve destekçilerini kınadı. Dernekler adına yapılan ortak açıklamayı okuyan Gazi Bahattin Kaya, "Hiçbir insani ve ahlaki değeri olmayan PKK terör örgütü milletimizin bölünmez bütünlüğüne birlik ve beraberliğine yönelik çirkin ve alçak saldırılarını sürdürmeye devam etmektedir" dedi.

Türkiye’de istikrar ve kamu oyununun huzurunun bozulamayacağını aktaran Kaya, "İstanbul ve Gaziantep’te masum sivil vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Alçakça yapılan bu saldırılara karşı güvenlik güçlerimizin yurt içi ve yurt dışında verdiği mücadeleyi Kırşehir şehit yakınları ve gaziler olarak destekliyoruz. Bedenlerimiz ve kalbimizle TSK’nın yanındayız" diye konuştu.

Türkiye’de toplumun resmi yayın organları ve devlet yetkililerinin açıklamalarına itibar edilmesini isteyen Kaya, vatandaşların özellikle sosyal medya hesapları üzerinden çıkartılmaya çalışılan kaosa karşı da durulmasını istedi.