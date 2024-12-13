Kırşehir’de polis; ’Biliyorum Güvendeyim Projesi’ etkinliğinde öğrencilerle buluştu.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Biliyorum Güvendeyim Projesi’ çerçevesinde, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu’nda etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte; okul idarecilerine, öğretim görevlilerine ve öğrencilere yönelik olarak Terörle Mücadele (TEM), SİBERAY, UYUMA ve KADES projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme sunumlarının ardından düzenlenen söyleşide öğrenciler; görüş, öneri ve taleplerini paylaşma imkânı buldu. Programın, güvenlik farkındalığını artırmayı ve öğrencilere bireysel güvenlik konusunda rehberlik etmeyi amaçladığı belirtildi.

Yetkililer, projeye ilişkin faaliyetlerin farklı okullarda ve kurumlarda da sürdürüleceğini ifade etti.