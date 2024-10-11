Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; ’Biliyorum Güvendeyim’ projesini Ahi Evran Üniversitesi’nde öğrencilere anlattı.

Halkla yüz yüze iletişimi mümkün kılan, hiç bir araca veya aracıya ihtiyaç olmadan günlük yaşamın her alanında güvenliğe ilişkin karşılaşılan ya da duyulan sorunlar ve olaylarla ilgili sorumlularından bilgi alınmasına imkan tanıyan bilgilendirici faaliyetler, polis tarafından gerçekleştiriyor. Faaliyetlerle; toplumsal algının doğru ve güvenilir bilgilerle oluşturulmasına katkı sağlanması, dayanaksız kaygıların ve art niyetli yönlendirmelerin önüne geçilmesi ve yürütülen güvenlik hizmetlerine halkın var olan desteğinin daha da arttırılması amaçlanıyor. Toplum Destekli Polislik tarafından hazırlanan ’Biliyorum Güvendeyim’ projesi ile okullarda öğrenci velileriyle, mahallelerde esnaf ve vatandaşlarla, yurtlarda ve üniversitede öğrencilerle yüz yüze söyleşi şeklinde etkinlikler düzenleniyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen alanında uzman polisler KADES, UYUMA, SIBERAY gibi Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen uygulamalar hakkında bilgiler verdi. Söyleşiye 10 akademisyen ve 163 öğrenci katıldı. Öğrenciler; etkinlik sonrası kurulan stantlara ilgi gösterdi.