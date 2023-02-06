Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli, afetzedelere yardım için ve arama kurtarma çalışmalarına destek için Malatya’ya hareket etti.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli, afetzedelere yardım için ve arama kurtarma çalışmalarına destek için Malatya’ya hareket etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen ve personellerinden oluşan Kırşehir MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB), depremden etkilenen illerde arama-kurtarma çalışmalarına katılacak. İl Millî Eğitim Müdürü Metin Alpaslan çalışmalara katılacak öğretmen ve personellerin afet bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarında gösterilecek gayretleri için teşekkür etti. Gönüllü giden personeller ise afetler karşısında eğitimli olarak deprem alanında yer alacak.