Kırşehir’de 2019 yılında Basın Konseyi’nin girişimleri ile çalışmalarına başlanılan ’Basın Müzesi’, Ahi Evran Külliyesi alanında açılacak.

Kırşehir Basın Müzesi, şehrin medya tarihini derinlemesine inceleyerek ziyaretçilere bilgi sunacak. Müzede, Kırşehir’de faaliyet gösteren eski gazetelerin orijinal kopyaları, basın malzemeleri ve tarihi fotoğraflar sergilenecek. Bu sayede, ziyaretçiler şehrin medya geçmişini keşfederken, gazetecilik ve basın dünyasının gelişimini de gözlemleme fırsatı bulacak. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde açılması planlanan müze açılışı öncesi şehir medyasında büyük bir heyecan ve birliktelik ruhu hakim oldu. Kırşehir’in medya çalışanları ve medya patronları açılacak müze öncesinde yıllar öncesine giderek eski fotoğraf makineleri, kasetler, radyo dekleri ve kullanılan eski cihazları hazırlamaya başladı. Müze açılışıyla birlikte, şehirdeki basın kuruluşları arasındaki dayanışma ve iş birliğinin daha da güçlenecek olması amaçlanıyor.

Basın Müzesi’ne katkı sunan Kırşehir Memleket Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sürmeli, gazeteciliğin öneminin görülmesi adına açılacak müze çalışmasını önemsediğini aktardı. Sürmeli, "Kırşehir basın tarihine açılacak müze ışık tutacak diye düşünüyorum. Gazetemiz, 60’lı yıllarda yayın hayatına başlamıştı. Bizler de o dönemki arşivimizi ve kullanılan makineleri müzeye bağışlıyoruz" dedi.

Şehirde yayın hayatında olan Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan ise açıklamasında, "32 yıllık yayın hayatımızda kullandığımız malzemeleri müzeye aktaracağız. Kırşehir medyası için önemli bir başlangıç oluyor. Gerekli destekleri vermekten de çekinmeyeceğiz" diye konuştu.

Şehir halkı ve medya çalışanları için önemli bir projenin hayata geçtiğini aktaran Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık ise Basın Müzesi’nin uzun uğraşlar sonucunda hayata geçtiğini belirtti. Yanık, "Bizler, 1870 yılında kurulan bir belediye var. O yıllardan itibaren de bir basın var. 4 yıldır basın müzesinin şehre kazandırılması için çalışmalar yürüttük. Sürecin her aşaması bizler için önemli oldu. Kırşehir’de gazetecilik yapanlar kadar teknolojiyle birlikte değişim de müzede sergilenecek. Basın Müzesi’nde zengin bir arşiv olacak. Kırşehir’de önemli olan olaylar da o dönemlerin gazeteleri ve yorumlarıyla aktarılacak. İzleyen ve müzeyi gezenlerde elde ettiğin bilgiler karşısında şaşkın olacak" ifadelerini kullandı.

Müze, Kırşehir’in medya tarihini koruma ve gelecek nesillere aktarma konusunda önemli bir rol oynayacak.