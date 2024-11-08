Kırşehir Kent Konseyi; şehirdeki sorunların çözümü ve tarihi alanların tanıtımları için ’Birliktelik Platformu’ kuruyor.

Şehirde bulunan sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcilerini bir araya getirecek olan kent konseyi, birliktelik platformunu hayata geçiriyor. Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen; kent konseyinin siyaset üstü bir platform olduğunu ve kapısının toplumun her kesimine açık olduğunu söyledi. Başkan Göçen, açıklamasında; "Kırşehir Kent Konseyi yasayla kurulmuş bir organizasyon adıdır. Şehrin gelişimi için çalışma yapan kuruluşta siyaset üstü çalışmalar yürütür" dedi. Amaçlarının başarılı olmak olduğunu ifade eden Göçen, "İşinde uzman olan kişilere davette bulunuyoruz. Amacımız, şehrimizin kültürünün dilinin ve geleneklerinin tanıtımlarıdır. Kırşehir’deki sorunların çözümleri noktasında önemli bir misyon üstlenen kent konseyi siyasi bir yapılanma değildir. Akademisyenlerin hazırladığı projeler de hayata geçecek. Çalışmak isteyen herkesin kent konseyi bünyesinde olması önemlidir. Fikir, enerji ve çalışma şartlarının bilinerek hayata geçen her proje şehrin gelişimi içindir" diye konuştu.

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir şehir olan Kırşehir’de yaşanabilirliğin arttırılması çalışmaları kent konseyi üzerinden yürütülüyor.