Aranan şahıslar arasında yakalanan F.K.’nin ise ’uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımından’ hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; aranan şahıslara yönelik il genelinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 26 aranan şahıstan 6’sı tutuklandı.

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