Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehirde yer alan eğitim yatırımları ve 2022 yılı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehirde yer alan eğitim yatırımları ve 2022 yılı eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, şehirde İç Anadolu Bölgesinin en önemli yatırımı olan jeotermal kaynaklı uygulama otelinde son aşamaya gelindiğini söyledi. Alpaslan, "Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 40 derslik 10 atölye ile Kılıçözü sanayi sitesi alanında yer alan alana taşınacak. Daha komplike bir bina ile hizmet verilecek. Geleceğin çırak, usta ve kalfaları bu okuldan çıkacak. 200 yatak kapasiteli uygulama oteli ise yakın zaman da bitecek ve İç Anadolu Bölgesinin en önemli jeotermal oteli olacak" dedi.

Toplantıda; eğitim yatırımları, hayat boyu öğrenme çalışmaları, okul kütüphaneleri iyileştirme çalışmaları, temel eğitim, LGS, YKS verileri mesleki eğitim çalışmaları hakkında bilgiler verildi.