Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi öncülünde ’Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Uygulamaları’ temasıyla Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresine hazırlanıyor.

Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi öncülünde ’Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Uygulamaları’ temasıyla Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresine hazırlanıyor.

17-19 Kasım 2022 tarihleri arasında 33 oturum, 12 kurs ve bir çalıştayın yapılacağı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenecek kongreye Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu gibi Türkiye’nin önde gelen alanında uzman bilim adamları katılacak. Geleneksel Tıp’ın farklı yönleriyle ele alınacağı oturumlarda, toplumların geleneklerinde hastalıklarla mücadelelerine ilişkin uygulamalar uzmanlarca anlatılacak. Kongrenin ana başlıklarını ’Akupunktur, Aurikuloterapi, Apiterapi, Aromaterapi, Anadolu Halk Hekimliği, Biyoterapotik Üretim, Dünyada ve Ülkemizde Geleneksel Tıp Yaklaşımları, Dünyada GETAT Eğitim ve ARGE, Etnobotanik, Etnobotanik ve Halk Hekimliği, Fitoterapi, GETAT Klinik Araştırmaları Etik Yaklaşım, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hukuk ve Etik, Hipnoz, Hirudoterapi, Homeopati, Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji, Kaplıca Ve Termal Tesislerin Kullanımı, Kişilik Tiplerine Göre Hasta Hekim İletişimi, Kronik Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Maggot terapi, Mezotearpi, Müzik Terapi, Kupa Tedavisi, Ozon Uygulaması, Sporcu Sağlığı Alanında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları, Tarihi ve Etik Yönleriyle GETAT ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler’ oluşturacak. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Inoyatov Amrillo Shodiyevic, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, UNESCO Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, İVEK Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar yer alıyor. Sağlık Bakanlığı Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Mehmet Zafer Kalaycı’nın Düzenleme Kurulu Başkanı olduğu kongrede, kongre başkanları ise Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Prof. Dr. Salih Mollahaliloğlu ve Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu’ndan oluştu. II. IAMHC 2022 Koordinatör Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil kongreye katılım çağrısında bulunarak şunları söyledi;

"Kongremizin ana teması Geleneksel, Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Uygulamaları olup, kongrenin mottosu ’İbn-i Sina’dan Ahi Evran’a Doğadan Gelen Şifa’ olarak belirlenmiştir. Temaya ilişkin oturumlar, alanında yetkin ve değerli davetli konuşmacılar tarafından sunulacak, sözlü ve poster sunumlarına yer verilecektir. Gelen talepler doğrultusunda kurslar, çalıştaylar ve atölye çalışmaları planlanmıştır. Kongre süresince zengin sosyal ve kültürel programlara yer verilecektir. Bu bilimsel etkinliğe katılım ve paylaşımlarınızla sağlayacağınız katkılardan dolayı teşekkür ederiz."