Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu; Gaziantep’te trafik kazasına yardıma giden 2 İhlas Haber Ajansı personelinin hayatını kaybetmesiyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu; Gaziantep’te trafik kazasına yardıma giden 2 İhlas Haber Ajansı personelinin hayatını kaybetmesiyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Cemiyet Başkanı Turpçu, "Meslektaşlarımızın görevlerini zor şartlarda yaptığını görüyoruz. Allah’ın rahmeti üzerlerine olsun" dedi. Görevleriyle birlikte muhabir ve kameramanın insanlara yardım için de bölgede bulunduklarını aktaran Turpçu açıklamasında; "Gaziantep’te, kazada yardıma koşan ve yaralıları sedyeyle taşımaya çalışan meslektaşlarımız İHA ekibinden Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver, devrilen otobüsün altında kalarak vefat etti. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Meslektaşlarımıza, İHA ailesine, milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.